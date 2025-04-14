Министерство экономразвития Липецкой области возглавила Лариса Шибина

Лариса Шибина назначена исполняющей обязанности министра экономического развития Липецкой области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Шибина

Фото: Правительство Липецкой области Лариса Шибина

Фото: Правительство Липецкой области

Лариса Шибина окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работала в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В 2013 году перешла в управление экономики, где с 2021 года занимала пост замначальника. Впоследствии ведомство было переименовано в министерство экономического развития.

В конце марта пост профильного министра покинул Кирилл Дождиков. Он возглавлял ведомство с 2021 года, однако решил уйти в отставку в связи с переходом на новое место работы.

Алина Морозова