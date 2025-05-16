Вынесен приговор шестерым беглецам из колонии в Липецке

Прокуратура Липецкой области сообщила о вынесении приговора по делу о массовом побеге из колонии в областном центре (ч. 2 ст. 313 УК РФ). Шестерым подсудимым назначены сроки лишения свободы в колониях общего и строгого режима от 4 лет и 6 месяцев до 12 лет и 6 месяцев.

Уголовное дело рассматривалось в Правобережном райсуде Липецка. На скамье подсудимых были Тургун Абдуллаев, Дилшод Арслонов, Хуршидбек Ганиев, Даврон Джабборов, Бахтиер Жумаев и Парвозбек Турабаев. Как установил суд, в июне и июле прошлого года они смогли вырыть тоннель протяженностью свыше 30 метров под оградительными заборами колонии. На свободу заключенные выбрались в ночь на 26 октября. Пятерых беглецов задержали на следующий день, последнего — 6 ноября.

В липецкой колонии заключенные отбывали сроки за за изнасилования и оборот наркотиков. К наказанию за побег суд частично сложил неотбытые сроки.

Параллельно Правобережный райсуд рассматривает дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) против бывших сотрудников колонии, которые, по версии следствия, допустили побег. На скамье подсудимых находятся бывший замначальника Ярослав Швецов, экс-начальник цеха Андрей Кузнецов и бывшие сотрудники цеха Сергей Покидов и Дмитрий Воропаев.

Владимир Зоркий