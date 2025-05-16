Россия вернула на родину тела 34 военнослужащих

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих. Россия вернула 909 тел и получила в ответ — 34. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Последний обмен телами между сторонами произошел 18 апреля. Тогда Россия вернула тела 41 бойца и передала Украине 909 тел. В марте стороны обменялись телами в формате 43 российских на 909 украинских. В феврале — 45 российских на 757 украинских.