Компания «Газпром Газораспределение Самара» не смогла оспорить штраф в 300 тысяч рублей

Арбитражный апелляционный суд отказал в требованиях компании «Газпром Газораспределение Самара», которая пыталась обжаловать назначение штрафа антимонопольной службой. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным ведомства, 16 июля прошлого года УФАС запросило у компании документы, «подтверждающие последовательность выполнения технического обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах». В установленный срок «Газпром Газораспределение Самара» не представила информацию, тем самым нарушив законодательство.

Компания сослалась на приказ Минстроя России «как на необходимые документы, но они не охватывают всех регламентируемых процедур». В результате было возбуждено административное дело и компании назначен штраф в размере 300 тыс. руб.

Руфия Кутляева