Песков: встреча Путина и Трампа необходима, но требует подготовки

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима для развития двусторонних отношений и решения международних вопросов, включая российско-украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, перед переговорами на самом высшем уровне необходима тщательная подготовка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка, тем более если мы говорим о встрече в верхах — президента Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

«Такая встреча, безусловно, необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам, по региональным проблемам, включая, конечно, кризис вокруг Украины»,— подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта «ничего не произойдет», пока он не встретится с Владимиром Путиным. Госсекретарь США Марко Рубио позднее подчеркнул, что встреча лидеров — единственный шанс на решение конфликта на Украине. При этом, по его словам, дата и место встречи пока не определены.

Лусине Баласян