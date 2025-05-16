«Ростсельмаш» уйдет в производственный отпуск на два месяца раньше

Донской производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» уйдет в производственный отпуск в июне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Единый ежегодный отпуск коллектива в 2025 году по соглашению сторон переносится с августа/сентября на июнь», — говорится в сообщении.

По словам представителей «Ростсельмаша», решение было принято для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 40% годового выпуска «Ростсельмаша» стоит на площадках дилеров. По словам президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, ситуация напрямую связана с ростом ключевой ставки, высокий процент которой перевел деньги из реального сектора в депозиты, уменьшив спрос на технику.

В компании заявили, что с начала 2025 года поставки техники всех производителей сократились в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 76% по зерноуборочным комбайнам, на 49% по кормоуборочным комбайнам, на 48% по тракторам с шарнирно-сочлененной рамой. «Ростсельмаш» также был вынужден сократить программу выпуска своей техники.

Константин Соловьев