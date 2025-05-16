Житель Туапсе арестован за финансирование ВСУ через биткойн-кошелек

В Туапсе заключен под стражу местный житель, 1991 года рождения, который подозревается в совершении государственной измены, сообщает управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным ФСБ, злоумышленник переводил средства в криптовалюте на поддержание одной из структур ВСУ, запрещенной в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что житель Туапсе по собственной инициативе установил контакт с представителями проукраинской военизированной организации. Речь идет о так называемом «Русском добровольческом корпусе», который в РФ признан террористической структурой. В ходе допроса злоумышленник пояснил, что он «хотел задонатить» ВСУ, для этого вышел в чат террористической организации, используя неонацистское приветствие, и спросил, как он может помочь. В ответ ему указали реквизиты для перевода средств.

Злоумышленник выразил готовность оказывать террористам поддержку и выполнять различные задания на территории Краснодарского края. По заданию кураторов гражданин создал биткойн-кошелек и конвертировал средства в криптовалюту, а затем перечислял их для оказания финансовой помощи ВСУ.

В ходе обыска по месту жительства гражданина сотрудники ФСБ изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические средства. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту дела, привлекаемому по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ) — пожизненное лишение свободы.

Анна Перова, Краснодар