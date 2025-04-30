Воронежец получил реальный срок за оправдание подрыва Крымского моста

В Воронеже 2-й Западный окружной военный суд признал местного жителя Василия Сурина 1979 года рождения виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и публичном оправдании терроризма там же (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и запрету администрировать сайты, форумы, группы и чаты в интернете в течение четырех лет. Приговор вступил в законную силу, сообщили в воронежском УФСБ.

Как рассказали в региональном управлении, осужденный публично призвал к насилию в отношении лиц, выделенных по этническому признаку, и оправдал подрыв Крымского моста 17 июля 2023 года.

В начале апреля в Воронеже 36-летнего мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы за госизмену, незаконное изготовление взрывчатых веществ и хранение взрывных устройств.

Анна Швечикова