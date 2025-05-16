Politico: ЕС рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России
На заседании Европейского политического сообщества (ЕПС) члены Евросоюза рассмотрят вариант введения полного торгового эмбарго против России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в европейских структурах. Встреча пройдет сегодня в столице Албании Тиране.
В мероприятии примут участие представители 27 стран—членов ЕС, стран Западных Балкан, а также Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Украины. Одним из принципиальных вопросов станет введение пошлин и ограничений на российский экспорт. Полное торговое эмбарго рассматривается как один из возможных инструментов давления на Москву.
По информации издания, решение об ужесточении санкций связано с отказом президента России Владимира Путина участвовать в переговорах в Стамбуле, запланированных на 16 мая.