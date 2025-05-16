Россия рассмотрит целесообразность строительства железной дороги в Афганистане

К началу 2026 года планируется подготовить проект экономического обоснования строительства железнодорожной инфраструктуры в Афганистане. Россия заинтересована в развитии железнодорожных путей с выходом в Индию и Пакистан. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Аверчук на Российско-Афганском бизнес-форуме в рамках KazanForum.

Господин Аверчук сообщил, что Афганистан направил России перечень предложений по сотрудничеству в сфере экономики.

Алексей Аверчук заявил, что Россия и Афганистан могут сотрудничать в сферах энергетики, транспортного машиностроения и инфраструктуры, горнорудной промышленности и сельском хозяйстве.

Господин Аверчук также отметил, что перспективным может стать сотрудничество в сфере логистики. На данный момент предложения о сотрудничестве прорабатываются.

Диана Соловьёва