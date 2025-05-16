Два человека находятся в реанимации после взрыва на заводе «Свеча» в Башкирии

В результате взрыва на предприятии «Свеча» в городе Салават в Башкирии пострадали четыре человека. Двое из них находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики. Также, по информации спасателей, под завалами может находиться еще один человек.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что открытое горение после взрыва ликвидировано. По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация печного оборудования из-за нарушения технологического процесса. Это привело к взрыву газовоздушной смеси и частичному обрушению здания. Площадь возгорания составила около 50–90 кв. м.

К ликвидации последствий привлечены 43 сотрудника и 17 единиц техники МЧС. Прокуратура Башкирии начала проверку обстоятельств ЧП.