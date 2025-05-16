Над акваторией Черного моря сбили 43 беспилотника

В ночь на 16 мая дежурные силы ПВО сбили над Черным морем 43 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В период с 22:00 15 мая до 8:30 16 мая ВСУ провели массовую атаку на территорию РФ. Над территорией Крыма сбили и перехватили 21 беспилотник, еще один БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти Новороссийска увеличили суммы выплат пострадавшим от атаки БПЛА. В ночь на 3 мая в ходе массированного налета украинских дронов на Новороссийск повреждения получили 192 квартиры, пострадали высотные жилые комплексы «Аврора-2» и «Кристалл-3», а также дом недалеко от цементного завода «Пролетарий».