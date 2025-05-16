Руководство «Русала» рекомендовало не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров компании «Русал» рекомендовал не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год. Заседание прошло 15 мая.

«Совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2025 года (с датой фиксации реестра акционеров 3 июня 2025 года для определения права лиц на участие в годовом общем собрании), не распределять прибыль компании по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года»,— сказано в сообщении.

В последний раз «Русал» выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года. Всего было выплачено $302 млн.

В марте «Русал» опубликовал отчет по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год. Согласно нему, чистая прибыль компании по итогам 2024 года года выросла в 2,8 раза, достигнув $803 млн.

«Русал» — основной поставщик российского алюминия. В отчетности компании сообщалось, что ограничения со стороны Евросоюза не окажут существенного влияния на бизнес. Один из факторов этого — переориентация производителя на рынки Азии.