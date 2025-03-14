«Русал» увеличил чистую прибыль в 2,8 раза за 2024 год

Компания «Русал» (MOEX: RUAL) опубликовала отчет (pdf.) по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год. Чистая прибыль «Русала» по итогам прошлого года выросла в 2,8 раза, достигнув $803 млн.

Скорректированная чистая прибыль в годовом выражении выросла в 13,5 раза и составила $983 млн против $73 млн годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,9 раза — до $1,494 млрд. При этом выручка компании по итогам года снизилась на 1,1%%, до $12,08 млрд.

В документе «Русал» указывает, что сумма сделки по покупке 30% доли в китайском заводе глинозема Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) выросла с $264 млн до $316 млн. Такое повышение произошло «в соответствии с определенными условиями соглашения о покупке акций», сообщили в компании. Все права, связанные с купленной долей, компания получила в апреле прошлого года.

В отчете говорится, что руководство оценивает последствия февральских санкций Евросоюза как «несущественные для группы». В феврале ЕС в рамках 16-го пакета санкций ввел запрет на импорт из России первичного алюминия. Мера дополнила действующий запрет на ввоз обработанных алюминиевых изделий.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Санкционная копродукция».