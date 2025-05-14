Полиция начала проверку после ДТП с двумя фурами на трассе «Скандинавия»

Два грузовика Shacman днем 14 мая столкнулись на трассе «Скандинавия», в 5 километрах от поселка Огоньки. Один из водителей был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции одним из участников аварии. По факту случившегося проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожилой водитель KIA скончался в ДТП с припаркованной машиной на Яхтенной улице.

Дарья Астанина