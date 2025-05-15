Золото откатилось до минимума

Цены на золото упали до месячного минимума. По данным нью-йоркской биржи CommEX, тройская унция стоит меньше $3,15 тыс. Главная причина — прогресс в торговых переговорах США и Китая, сообщает Bloomberg. Вашингтон и Пекин снизили взаимные пошлины до 30% и 10% с трехзначных значений. Соглашение действует с 14 мая. Разрядка напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира снизила привлекательность золота как защитного актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Однако это еще не конец торговой войны, считает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Мы сейчас наблюдаем закономерную коррекцию. Не думаю, что золото пойдет ниже $3 тыс. за тройскую унцию. Какое-то время драгметалл будет колебаться в этом диапазоне, и потом рост возобновится. Вряд ли торговая война между США и Китаем закончилась. Переговоры, которые завершились сделкой по тарифам, все равно не устраивают обе стороны. Думаю, после какого-то промежутка времени противостояние возобновится.

И надо помнить, что Китай продолжает выходить из американских активов и покупать золото. С начала 2025 года Народный банк Китая новые рекорды ставит по закупкам золота. Это подталкивает цены вверх в силу того, что они "высасывают" слитки с рынка. Очевидно, что этот процесс показывает, что Китай к чему-то готовится. Если КНР начала так резко диверсифицировать свои резервы, то что-то будет дальше.

Превысит ли цена на фьючерс $4 тыс., как предполагали западные аналитики? Этот прогноз кажется мне вполне адекватным. Но не к концу лета, а к концу года. Золото редко растет экспоненционально, как мы видели в последние годы, все-таки какие-то откаты происходят».

В конце апреля стоимость золота дважды обновляла исторический максимум. Она поднималась выше $3,5 тыс. за унцию. Сейчас на бирже CommEX июньский фьючерс стоит чуть больше $3,17. Однако после завершения переговоров по Украине в Стамбуле показатели могут измениться, полагает аналитик группы компаний «МонетаИнвест» Роман Отливанчик: «Когда мы закрывали апрель, у нас был таргет — $3,58 тыс. на фьючерсах. Мы этот уровень не взяли. И по модели должна была быть коррекция на два месяца в июне.

Второй таргет, который мы смотрели, это 15 мая. Исходя из модели Мартина Армстронга, 15 мая у нас должна быть либо разрядка по Украине, либо новый виток войны на год-два. И в этом контексте рублевая цена золота имеет сейчас риск того, что мы не получим пробития курса рубля с 80 руб. на уровень 75-70 руб. за доллар, переговоры приведут, скорее всего, к обострению конфликта. Поэтому здесь ожидание не дает возможности прогнозировать, что рубль, соответственно, рублевые цены будут стабильны. Скорее всего, рублевая цена золота пойдет вверх из-за неудач в переговорах по Украине. То есть это не решение вопроса в пару месяцев, это вопрос на год. Поэтому обострение это означает выход из рублевых активов. У нас были ожидания, что все-таки 15 мая что-то американцы предложат. Но они не в состоянии сейчас это сделать».

На фоне новостей о переговорах просел и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи на открытии упал на 1,5% и продолжает снижаться в течение торговой сессии. Меньше чем за сутки он потерял почти 100 пунктов.

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Андрей Дубков