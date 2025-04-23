Биткойн встраивается в защиту

Биткойн отыграл апрельское падение и пробил отметку $90 тыс. впервые с начала весны До исторических максимумов, которые наблюдались в декабре, еще далеко. Тогда биткойн подорожал до $106 тыс. Но аналитики все больше говорят о растущей роли главной криптовалюты среди защитных активов. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Биткойн снова преодолел отметку $90 тыс. долларов, прибавив 20% за две недели. Аналитики о начале бычьего цикла пока не говорят, но апрельский спад из-за опасений торговой войны уже отыгран. Доминация главной криптовалюты выросла до максимума с января 2021-го. Биткойн занимает почти 2/3 рынка, по данным Tradingview. Другие монеты из топ-10 по капитализации таким ростом не отметились. Тем не менее соучредитель инвестиционного клуба «Актив» Климентий Целовальников ожидает новое ралли крипторынка в ближайшие месяцы: «Мы уже видели биткойн выше $100 тыс. Изменения, которые происходят, при сегодняшних объемах на рынке — это естественное движение. Основная масса монет существенно припала, то есть речь идет исключительно о движении биткойна.

Все ждут повторения хайпа, вопрос, насколько большого. Многие из тех, кто заходил на минимумах, вышли. Даже частичного перехода денег из биткойна, если он подрастет до $120-130 тыс., будет достаточно для того, чтобы подогреть весь рынок».

Биткойн был крайне волатилен в апреле, за четыре недели упав до $76 тыс. и вернувшись к прежним значениям. Особенность в том, что криптовалюта колебалась гораздо слабее, чем эталонный фондовый индекс S&P 500. На фоне паники на биржах биткойн выглядел очень достойно, отметил ведущий Bloomberg Television Тим Стэновек: «За последние пару дней биткойн вырос примерно на 7% и, похоже, превращается в актив-убежище для инвесторов, которые ищут хоть какое-то укрытие от глобальной торговой войны. Посмотрите на график апреля. Тот факт, что биткойн наконец-то избавляется от своей давней тенденции двигаться в тандеме с американскими технологическими акциями, вселяет некоторый оптимизм.

Цифровое ли это золото, большой вопрос, но посмотрите на спад в начале месяца на следующий день после так называемого освобождения Трампа, когда были введены тарифы: вы увидите, как биткойн падает. Но с тех пор неуклонно растет, и это большая разница, по сравнению с тем, что мы наблюдаем с другими рискованными активами».

Ситуация на американских биржах к концу апреля тоже улучшилась. Дональд Трамп отсрочил введение высоких тарифов на три месяца и анонсировал переговоры по торговым соглашениям с многими странами, но месячное падение S&P 500 все еще больше 8%. Главным защитным активом традиционно стало золото, во вторник унция впервые в истории подорожала до $3,5 тыс. Говорить о той же роли для биткойна можно только в отдаленной перспективе, считает аналитик крипторынка Виктор Першиков: «Первые годы биткойн являлся высокорисковой инвестицией.

В настоящий момент времени с ростом капитализации, безусловно, он стал менее волатильным, хотя еще капитализация BTC крайне мала. Будет ли биткойн в будущем играть роль защитного актива? Однозначно и наверняка утверждать мы этого не можем. Но я предполагаю, что это вполне вероятный исход, особенно если будет принято законодательство в ведущих странах, решены вопросы с безопасным хранением, доступом к своим криптоактивам.

Большое количество нерешенных вопросов делает биткойн пока невозможным для использования его полноценно, например, как альтернативу золоту».

Сейчас рынок поддерживает позитив после прихода республиканцев в Белый дом. На днях издание The Wall Street Journal отметило, что планы Дональда Трампа превратить США в «биткойн-сверхдержаву» вывели отношения криптоиндустрии и банков на новый уровень. Крупные участники рынка, по данным журналистов, сейчас готовятся подать заявки на получение банковских лицензий.

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Даниил Бабкин