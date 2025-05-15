«Эксмо» разослало магазинам список книг для утилизации

Книжные магазины получили от издательства «Эксмо» письма с перечнем книг, которые нужно вернуть издателю или же утилизировать их «на местах». В список входит 50 книг. Копию письма за подписью гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева опубликовала «Фонтанка».

Пресс-служба «Эксмо» подтвердила «РИА Новости», что компания действительно разослала письмо торговым партнерам. В издательстве сообщили, что просьба связана со следственными действиями.

Среди книг, которые нужно изъять или утилизировать,— «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», которые написаны Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой (обе признаны иноагентами), «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР» Рустама Александера. Книга о преследовании геев в Советском Союзе выпущена издательством Individuum. Остальные книги из этого списка выпущены издательством Popcorn Books.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте трех фигурантов уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации и пропаганды экстремизма. Обвинение предъявили исполнительному директору ООО «Индивидуум принт» Дмитрию Протопопову, директору по продажам компании Павлу Иванову и менеджеру склада Александру Вахляеву. Дело связано с предполагаемой пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Александр Рыльский