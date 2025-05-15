Трех сотрудников «Индивидуум принт» хотят арестовать за пропаганду экстремизма

Замоскворецкий райсуд Москвы вечером 15 мая рассмотрит ходатайства следствия об аресте трех фигурантов уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации и соответствующей пропаганды экстремизма. Обвинение в совершении этих преступлений сотрудники столичного ГСУ СКР уже предъявили исполнительному директору ООО «Индивидуум принт» Дмитрию Протопопову, директору по продажам общества Павлу Иванову и менеджеру склада Александру Вахляеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 года фигуранты из числа сотрудников ООО, осуществляющего издание книг и полиграфическую деятельность, «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией на территории Российской Федерации и запрещенного». Как полагает следствие, они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1 тыс. экземпляров книг.

Следует отметить, что в 2023 году сообщалось о приобретении «Эксмо» 51% долей «Индивидуум принт». Выемки книг, содержащих пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), проводились и в «Эксмо».

Издательство «Эксмо» оказывает полное содействие следствию по уголовному делу о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации, говорилось в распространенном ранее заявлении компании. Директора по дистрибуции издательства Анатолия Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля.

Николай Сергеев