Размер среднемесячной зарплаты ректора ПНИПУ составил почти 1 млн рублей

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) опубликовал сведения о среднемесячной заработной плате ректора, его заместителей и главного бухгалтера за 2024 год. Напомним, в сентябре прошлого года после утверждения в должности нового ректора ПНИПУ Антона Петроченкова в вузе полностью сменился состав ректората.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, среднемесячная зарплата ректора ПНИПУ Антона Петроченкова составила 971,2 тыс. руб. Отметим, это почти вдвое больше месячного дохода ректора другого ведущего вуза краевой столицы — ПГНИУ — Игоря Германова (473,6 тыс. руб.). Бывший и.о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов зарабатывал в среднем 864 тыс. руб. в месяц (по данным на 2023 год).

Средний месячный доход президента учебного заведения Василия Петрова составил 639 тыс. руб. (в 2023-м — 864 тыс. руб. в мес.). Первый проректор Александр Труфанов зарабатывал в месяц 334,8 тыс. руб. Проректор по науке и инновациям Алексей Швейкин — 360,7 тыс. руб., проректор по образовательной деятельности Ирина Черникова — 396,4 тыс. руб., проректор по приоритетным проектам Павел Волегов — 435,3 тыс. руб., проектор по молодежной политике Ксения Сарайкина — 323 тыс. руб.

Среднемесячный доход главного бухгалтера вуза Надежды Скоковой составлял в 2024 году 567,2 тыс. руб.

ПНИПУ является крупнейшим пермским вузом. Согласно отчетности, за прошлый год доходы образовательной организации по всем видом финансовой деятельности составили 6,88 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 5,488 млрд руб. (рост — 25%). Доходы вуза в расчете на одного научно-педагогического работника превысили 10 млн руб., годом ранее — 8 млн руб.