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обновлено 17:13

В Караидельском районе установлен карантин по бешенству

С 13 мая на территории деревни Урюш-Битуллино Караидельского района установлен карантин по бешенству, следует из указа главы Башкирии Радия Хабирова. Эпизоотическим очагом определена территория личного подсобного хозяйства местного жителя.

В деревню не допускают посторонних, кроме специалистов ветеринарной службы. Нельзя ввозить и вывозить не привитых от бешенства животных, снимать шкуры с трупов восприимчивых к инфекции животных и так далее.

По предварительным данным, источником инфекции стала рысь.

Майя Иванова

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