Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes

Португальский нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes. Он возглавил список в третий раз подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Stringer / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Stringer / Reuters

По данным издания, за период с 1 мая 2024 по 1 мая 2025 года Роналду заработал $275 млн, из которых $225 млн —зарплата и различные бонусы, остальные $50 млн — выплаты по спонсорским контрактам.

Всего в список вошли 50 спортсменов. Второе место занял американец Стефен Карри — четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), защитник клуба «Голен Стэйт Уорриорз», заработавший $156 млн ($56 млн плюс $100 млн). В тройку лидеров также вошел британский боксер Тайсон Фьюри. Его заработок составил $146 млн ($140 млн плюс $6 млн).

В топ-10 также попали игрок в американский футбол Дак Прескотт ($137 млн), футболист Лионель Месси ($135 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($133 млн), бейсболист Хуан Сото ($114 млн), футболист Карим Бензема ($104 млн), бейсболист Сёхей Охтани ($102,5 млн) и баскетболист Кевин Дюрант ($101,4 млн).

Таисия Орлова