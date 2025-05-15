Суд в Петербурге вернул в УМВД дело против «Подписных изданий»

Суд в Петербурге изучил материалы административного дела в отношении ООО «Комплект — Подписные издания» и направил их обратно в УМВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ранее в одном из магазинов сети книжных магазинов «Подписные издания» в Петербурге прошли обыски, в ходе которых было изъято более 40 книг. В литературе усмотрели " признаки ЛГБТ-идеологии" (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Как пояснила госпожа Лебедева, мировой судья направил дело по подсудности в Куйбышевский райсуд, который, в свою очередь, счел, что в поступивших из УМВД материалах есть недочеты.

«Фабула изложена неполно. В протоколе указано о свидетелях и потерпевших, однако данных о них нет. Некоторые копии представленных документов не заверены. Печатных изданий нет (а хотелось бы взглянуть, все-таки). Таким образом, протокол с недостатками»,— пояснила решение о возврате материалов полиции Дарья Лебедева.

Дарья Астанина