Дело о запрещенной ЛГБТ-пропаганде зарегистрировано против «Подписных изданий»

Административное дело об ЛГБТ-пропаганде («международной движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) в отношении «Подписных изданий» зарегистрировано мировым судьей судебного участка №207 Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Книжному магазину вменяют ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), наказание по которой составляет до 1 млн рублей штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Поводом для разбирательств стала продажа «Подписными изданиями» книг о феминизме: «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и других эссе» Сьюзен Зонтаг.

Все книги, ставшие поводом для иска, поставляются в лавку по договору с издательством Ad Marginem. «Согласно полученному заключению, в представленных материалах содержатся признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей запрещенного судом движения "ЛГБТ"»,— уточняет госпожа Лебедева.

«Подписные издания» не согласны с правонарушением и намерены дать соответствующие объяснения на судебном заседании.

Авторы административного иска приобрели книги, в которых углядели запрещенную ЛГБТ-пропаганду, 24 февраля 2025 года. Интересно, что позже, 10 апреля, в книжный магазин нагрянули с проверкой силовики. Они изъяли несколько десятков книг и планируют проверить их на признаки запрещенной идеологии.

Основатель магазина Михаил Иванов пояснил, что они получили уведомление, в котором сказано, что в части продаваемых ими книг авторы рассуждают о «запрещенных темах» и могут восприняться как нарушение российского законодательства. Эти книги правоохранители порекомендовали убрать из продажи. В список изъятой литературы вошли как вышеуказанные книги, так и прочие: «Улица с односторонним движением» немецкого классика-философа Вальтера Беньямина, роман «Доктор Гарин» писателя Владимира Сорокина. А также книги иноагентов: «7 текстов о феминизме. Обезоруживая гендер» Дарьи Серенко, тексты про Михаила Ходорковского авторства Валерия Панюшкина, «Все сначала» Сергея Пархоменко (все трое признаны Минюстом РФ иностранными агентами).

В 2024 году «Подписные» продавали книгу издательства «АСТ» Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи», исследовавшую творчество режиссера и писателя. В оригинале работы рассказано о личной жизни и гомосексуальности (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена в РФ) Пьера Паоло Пазолини, в России книга вышла в цензурированном варианте — 20% текста закрашено черным, чтобы не попасть под закон об ЛГБТ-пропаганде. Аналогичным образом издательство «Альпина нон-фикшн» отпечатало книгу о философе-экзистенциалисте и теоретике феминизма «Жажда подлинности: как идеи Симоны де Бовуар помогают стать собой» Скай Клири. Ее также продают в «Подписных изданиях».

Полина Пучкова