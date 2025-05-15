«Сбер» увеличил прибыль по РСБУ на 9,5% в 2025 году

Чистая прибыль ПАО «Сбербанк» по РСБУ за первые четыре месяца 2025 года составила 542,3 млрд руб., что на 9,5% больше показателя 2024 года. Рентабельность капитала оценивается в 22,5%. Об этом говорится в материалах «Сбера».

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Рост розничного кредитования за месяц составил 0,3% (17,5 трлн руб.), корпоративного — 0,2% (27,2 трлн руб.). «Динамика кредитного портфеля остается под значительным давлением высокой ключевой ставки и жесткого макропруденциального регулирования»,— сообщил председатель правления банка Герман Греф.

«На фоне выгодных предложений по вкладам и досрочного зачисления социальных выплат перед майскими праздниками» средства розничных клиентов банка выросли на 3,4% за месяц, превысив 29 трлн руб., говорится в отчете. Число розничных клиентов выросло на 0,7 млн человек с начала года и достигло 110,6 млн. Число активных корпоративных клиентов за тот же период увеличилось на 1,7% и достигло 3,4 млн.