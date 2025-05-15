Кубань вошла в пятерку регионов с наибольшей потребностью в учителях

Краснодарский край вошел в число регионов с наибольшей потребностью в педагогических кадрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По информации главы ведомства, помимо Кубани, значительное количество вакансий для преподавателей открыто в Иркутской и Свердловской областях, Красноярском крае и Новосибирской области.

«Очень важна обеспеченность новых школ кадрами, мы неоднократно в Государственной думе этот вопрос поднимали. Сегодня все регионы знают свои цифры» — отметил господин Кравцов во время Всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования.

Министерство просвещения уже согласовало с каждым из проблемных регионов комплекс мер по уменьшению кадрового дефицита. Кравцов также призвал однопартийцев контролировать ситуацию, особенно накануне следующего учебного года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае средняя зарплата учителей в 2025 году составит 67,7 тыс. руб. Рост показателя обеспечат увеличением ежемесячной выплаты до 13 тыс. руб. с начала года и повышением зарплат на 13,2%.

Нурий Бзасежев