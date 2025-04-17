Средняя зарплата учителей на Кубани достигнет 67,7 тысячи рублей в 2025 году

Средняя зарплата преподавателей общего образования в Краснодарском крае в 2025 году достигнет 67,7 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Рост показателя обеспечат увеличением ежемесячной выплаты до 13 тыс. руб. с начала года и повышением зарплат на 13,2%. По информации ведомства, в 2024 году педагоги в среднем получали 40 тыс. руб.

Доходы преподавателей формируются с учетом нескольких факторов: педагогической нагрузки, квалификационной категории, стажа и других показателей. Система оплаты труда регламентируется коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.

Сейчас в системе общего образования Краснодарского края трудятся 37,6 тыс. педагогических работников.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2025 году зарплаты педагогам, врачам и работникам культуры увеличат на 13,2%. На социальную сферу в текущем году планируется направить 376 млрд руб., что на 30 млрд руб. больше по сравнению с предыдущим годом.

Нурий Бзасежев