Школу в Орловской области хотят отремонтировать за 115 млн рублей

Хотынецкая школа имени С. Г. Поматилова в поселке Хотынец Орловской области объявила аукцион на капремонт своего здания. Начальная цена контракта составляет 114,8 млн руб. Источник финансирования — областной и муниципальный бюджеты. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы необходимо выполнить с даты заключения договора до 15 декабря 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подрядчику предстоит отремонтировать фасад и кровлю здания, отмостку, наружные двери и окна, полы, потолки и стены помещений. Также нужно обновить сети связи, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, электроснабжения.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 16 мая. Итоги планируют подвести 20 мая.

В апреле 2024 года контракт на обновление этой школы получило курское ООО «Бизнесстройпроект» за 119,6 млн руб. В начале 2025-го стало известно, что прокурорская проверка выявила нарушения при ведении работ, после чего полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Также было возбуждено дело о хищении аванса в 35 млн руб., выделенного по этому контракту. О завершении расследования обоих дел не сообщалось.

Алина Морозова