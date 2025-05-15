В Самарской области четверо детей отравились угарным газом

За сутки в Самарской области произошли три инцидента с отравлением жителей угарным газом. В двух из них пострадали четверо детей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в среду, 14 мая, в 1:10 (MSK+1) в Самаре в многоквартирном доме мальчики 2011 и 2019 года рождения отравились угарным газом из-за того, что неправильно пользовались оборудованием. В этот же день в 16:16 в Сергиевском районе в поселке Сургут от неисправного оборудования пострадали три человека, включая мальчика 2010 и девочку 2011 года рождения, а также мужчину 1983 года рождения.

Кроме того, в 22:20 в среду в селе Кармало-Аделяково в частном жилом доме угарным газом отравилась женщина 1977 года рождения. Инцидент произошел из-за неправильной эксплуатации печного оборудования.

Георгий Портнов