В Приангарье осужден начальник пожарной части из-за гибели двух подчиненных

Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу 38-летнего местного жителя, бывшего начальника пожарно-спасательной части (фамилия не называется). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, он признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Суд установил, что подсудимый, занимая должность начальника пожарно-спасательной части, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. В ночь на 22 января 2022 года он не обеспечил безопасность личного состава при тушении пожара в 12-квартирном двухэтажном доме в Бодайбо»,— отмечается в сообщении.

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, фигурант, взяв на себя руководство тушения пожаром, «проигнорировал информацию о достижении предельной огнестойкости строительных конструкций» и направил в одну из горящих квартир двух подчиненных. Позднее они перестали выходить на связь, а в дальнейшем были обнаружены их тела.

Суд признал экс-начальника пожарной части виновным и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Он также лишен права занимать определенные должности на срок два с половиной года. Решение суда не вступило в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск