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Парламент Красноярского края поддержал инициированную губернатором реформу МСУ

Заксобрание Красноярского края сегодня на сессии приняло во втором чтении закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», предусматривающий ликвидацию муниципалитетов на уровне сел, а также объединение ряда районов в округа.

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

Как сообщила председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова, ко второму чтению в законопроект о территориальной организации МСУ были включены поправки губернатора края Михаила Котюкова. Они касаются изменения наименований нескольких вновь образованных муниципалитетов «с учетом сохранения исторической идентичности и предложений органов местного самоуправления», порядка формирования окружных советов депутатов и избрания глав территорий.

Девять поправок от депутата Алексея Байкова (ЛДПР), касающиеся сохранения самостоятельности нескольких районов, включая Манский, Тасеевский и Сухобузимский, а также порядка избрания руководителей районов и городов — на прямых выборах, а не по представлению губернатора, были отклонены.

Во втором чтении законопроект поддержали 37 депутатов, при шести против.

Инициированный губернатором Михаилом Котюковым законопроект предполагает сокращение числа муниципальных образований с 472 до 39. Ликвидируются все сельсоветы и советы депутатов большинства крупных городов, включая Ачинск и Минусинск.

Как писал «Ъ-Сибирь», реформа МСУ вызвала негативную реакцию многих жителей края. Так, в ходе онлайн-опроса, проведенного администрацией Сухобузимского района, 3664 человека проголосовали за сохранение своего района и только 300 — за присоединение к соседнему Большемуртинскому.

Михаил Кичанов

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