Соединяй и властвуй

Глава Красноярского края Михаил Котюков в ходе встречи с главами территорий пообещал учесть мнение жителей края при подготовке ко второму чтению закона о реформе местного самоуправления (МСУ). Закон предусматривает ликвидацию муниципалитетов на уровне сел, а также объединение ряда районов в округа. Именно слияние районов вызвало возмущение многих их жителей, записывающих обращения и видеоролики за сохранение административной самостоятельности малой родины. Но, судя по итогам встречи, власти края не планируют отказываться от заявленного сокращения числа муниципальных образований с 472 до 39, а корректировка законопроекта может оказаться незначительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Красноярского края Михаил Котюков пообещал учесть мнение жителей территорий при подготовке законопроекта о реформе МСУ ко второму чтению

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Губернатор Красноярского края Михаил Котюков пообещал учесть мнение жителей территорий при подготовке законопроекта о реформе МСУ ко второму чтению

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рабочую встречу с руководителями территорий, посвященную предстоящей реформе МСУ, губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел 5 мая. Она состоялась спустя 10 дней после того, как законодательное собрание региона, по инициативе губернатора, приняло в первом чтении закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Как писал «Ъ», документ предусматривает прежде всего ликвидацию муниципалитетов на уровне сел и поселков, а также объединение ряда районов в округа.

Законопроект был внесен в региональный парламент без предварительного обсуждения с населением и главами муниципальных образований.

«Мы должны учитывать мнение жителей наших городов и районов, их предложения будут проработаны в ходе подготовки документа ко второму чтению»,— обратился в ходе совещания глава края к руководителям муниципалитетов. Господин Котюков заверил, что объем финансирования территорий и социальные гарантии их жителей останутся прежними.

«Мы действительно должны бережно относиться к нашей исторической памяти. Все населенные пункты останутся на карте края. Что касается названий новых округов, прошу проработать все поступившие предложения»,— отметил губернатор.

Впрочем, в сообщении пресс-службы правительства края по итогам встречи подчеркивается, что заявленное сокращение числа муниципалитетов с 472 до 39 в законе сохранится. «Будет создан краевой штаб по реализации муниципальной реформы, за каждым муниципальным образованием закрепят куратора, чтобы в команде решать все технические вопросы. Появится 18 команд объединения»,— рассказал об итогах встречи в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте» глава Дзержинского района Виктор Дергунов.

Именно предстоящая ликвидация ряда районов вызвала негативную реакцию многих их жителей. Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе онлайн-опроса, проведенного администрацией Сухобузимского района, 3664 человека проголосовали за сохранение своего района и только 300 — за присоединение к соседнему Большемуртинскому.

По данным красноярских СМИ, в конце апреля несколько сотен жителей вышли на митинг в Тасеево (6,6 тыс. жителей), в ходе которого зачитали обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить район, который предполагается присоединить к Дзержинскому округу, создаваемому на базе одноименного района.

«Мой дед… защищал Тасеевскую партизанскую республику (“красное” административно-территориальное образование в “белом” тылу в 1918–1920 годах.— «Ъ») и потом с Красной армией дошел до легендарной Каховки на Днепре. Мой второй дед… в первые дни войны был призван из Тасеево… Наши деды ковали славу Тасеевского района, они ковали победу и славу России. Поэтому я считаю, эта слава должна сохраниться здесь, в Тасеевском районе. Мне даже сама мысль, что Тасеевский район исчезнет с карты России, эта мысль претит. Она не укладывается в моей голове»,— заявила одна из участниц акции.

«На днях ко мне поступило коллективное обращение от бойцов СВО из Манского района (законопроект предполагает включение его в Уярский округ.— «Ъ»). Пока они самоотверженно защищают границы России, у них попросту забирают малую родину. Это ужасно несправедливо»,— сообщил лидер фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Бойков. Депутат, по его словам, подготовил ко второму чтению поправку в законопроект, которая призвана сохранить границы Манского района.

В ходе рабочей встречи Михаил Котюков поручил главам территорий провести разъяснительную работу в муниципалитетах, поскольку «вопросы людей не должны остаться без ответов». Глава Манского района Максим Лозовиков уже заверил читателей его Telegram-канала, что никто в результате объединения ничего не потеряет, так как «дополнительно будут проработаны вопросы транспортной доступности, оказания муниципальных услуг, сохранения социальной инфраструктуры в сельской местности, вопросы территориальной идентичности и наименования округов». В свою очередь, глава Новоселовского района Николай Филимонов ограничился сообщением о том, что губернатор на рабочей встрече ответил на ключевые вопросы, их «зафиксировал и взял в обработку». Новоселовский район, по законопроекту, должен войти в Балахтинский округ.

Во втором чтении закон о реформе МСУ может быть принят на сессии заксобрания, которая назначена на 15 мая. Повестка дня еще не утверждена. Противники реформы намерены в оставшееся время использовать разные способы для того, чтобы донести до депутатов свою позицию. «Предлагаю во время согласованной акции “Бессмертный полк” вместе с плакатами своих героев взять небольшие таблички с надписью “За родной район”»,— предложил, например, политический консультант Алексей Аксютенко.

Валерий Лавский