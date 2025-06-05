Дни рождения
Сегодня отмечает юбилей мастер спорта СССР по художественной гимнастике, заслуженный тренер РСФСР, главный тренер сборной России по синхронному плаванию, Герой Труда РФ Татьяна Покровская
Татьяна Покровская
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ее поздравляет трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта РФ Мария Киселева:
— Дорогая Татьяна Николаевна! Вы — золотая мама для нескольких поколений российских синхронисток! Наши победы — результат Вашей веры, труда и высочайших стандартов. Вы научили меня добиваться высот не только в спорте, но в жизни! Для всего мира Вы — символ российской школы синхронного плавания. А для меня — Учитель, наставник, человек, который сформировал мое отношение к делу, к труду, к ответственности. Вы научили побеждать — достойно, с характером, с уважением к профессии, партнерам и соперникам. От всей души желаю Вам, Татьяна Николаевна, крепкого здоровья и много сил! Пусть рядом всегда будут люди, которые ценят, берегут и вдохновляют!