Танкер Kiwala добрался до Усть-Луги после двухнедельной «остановки» в Эстонии

Задержанный властями Эстонии нефтяной танкер Kiwala добрался до Ленобласти спустя две недели проверок, сообщает 47news. Судно вошло в порт Усть-Луга около восьми часов утра 29 апреля. Согласно плану, танкер погрузит 100 тыс. тонн нефти и вернется в порт Вадинар в Индии.

Судно Kiwala задержали утром 11 апреля, когда оно шло в Усть-Лугу из индийского порта Сикка. Эстонская сторона задержала танкер в своих территориальных водах по подозрению в том, что он принадлежит к «теневому флоту» России. В ходе проверки выявили около 40 нарушений, в том числе в технической документации. По их устранению судно отпустили.

На момент задержания владельцем Kiwala являлась компания Tirad Shipping Incorporated с острова Маврикий, а оператором — компания Hong Ze Hu Shipmanagement Co Ltd., зарегистрированная в Шанхае.

Андрей Маркелов