Блогер Гусейн Гасанов заявил, что «закрыл все вопросы по налогам» в 2024 году

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, на которого подала в суд Федеральная налоговая служба (ФНС), заявил в соцсетях, что «закрыл все вопросы по налогам» в 2024 году. Ранее блогера объявили в федеральный розыск.

Как рассказал Гасанов в соцсети Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), его юристы уже работают над ситуацией, и он надеется в скором времени разрешить ее.

В июне 2024 года ФНС подала иск за неуплату налогов, заморозив счета блогера. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Гасанов скрывается, а его компании закрыты из-за долгов государству. По ходатайству следователей Гасанову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова стоимостью 112 млн рублей. В списке — помещение площадью 123,8 кв. м (70 млн руб.), автомобили Chevrolet Tahoe (7 млн руб.) и Rolls-Royce Cullinan (35 млн руб.). В сентябре ФНС отказалась от иска, дело было прекращено без объяснения причин.

На Гусейна Гасанова в Instagram (принадлежат Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) подписано более 30,4 млн человек. Он автор курса «Мышление миллионера»: автор обещал своим подписчикам, что научит их зарабатывать деньги честным трудом и закрывать кредиты.