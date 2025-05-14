Блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск

МВД объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова, следует из базы данных министерства. Как следует из информации, опубликованной на портале судов общей юрисдикции Москвы, блогера также заочно арестовали по делу о легализации преступных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

Чертановский районный суд Москвы решил арестовать блогера еще 23 апреля. Через день на это решение была подана апелляционная жалоба. Максимальное наказание по инкриминируемой блогеру статье (ч. 4 ст. 174 УК РФ) — семь лет лишения свободы, а также штраф в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет.

В июне 2024 года Федеральная налоговая служба потребовала взыскать имущество блогера стоимостью 112 млн руб.— два автомобиля и московскую квартиру. Тогда господин Гасанов погасил налоговую задолженность, и арбитражный суд отменил производство по иску ФНС.

В июле глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала господина Гасанова мошенником. Она заявила, что после ее обращения в МВД несколько компаний блогера закрыли «за долги перед государством».

На Гусейна Гасанова в Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписано более 30,4 млн человек. Он автор курса «Мышление миллионера»: автор обещал своим подписчикам, что научит их зарабатывать деньги честным трудом и закрывать кредиты.