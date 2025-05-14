Экстренные службы Невинномысска приведены в готовность перед непогодой

Службы экстренного реагирования Невинномысска готовятся к возможному ухудшению погоды 15 мая. По прогнозу Росгидрометцентра на территории Ставрополья ожидаются сильные ливни с грозой, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду, сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Миненков / t.me Фото: Михаил Миненков / t.me

Городские власти ведут постоянное наблюдение за уровнем воды в реке Кубань. «Все службы экстренного реагирования Невинномысска готовы к непогоде»,— отметил мэр.

На момент публикации водосброс через плотину составляет 248 кубометров в секунду при расчетной мощности сооружения 1100 кубометров в секунду. Уровень воды на измерительной линейке достигает 560 см, тогда как критическая отметка начинается от 750 см.

Метеорологи объявили в Ставропольском крае штормовое предупреждение. По информации регионального гидрометцентра, до конца суток 15 мая на территории края прогнозируются интенсивные ливневые осадки.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что град уничтожил до 100% урожая в Георгиевском округе. Комиссия по чрезвычайным ситуациям округа ввела режим ЧС после сильного градобоя.

Тат Гаспарян