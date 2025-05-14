Град уничтожил до 100% урожая в Георгиевском округе

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Георгиевского округа ввела режим ЧС после сильного градобоя, уничтожившего до 100% посевов. Об этом сообщил глава округа Андрей Зайцев по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Зайцев / t.me Фото: Андрей Зайцев / t.me

«Подготовлен проект решения по предварительной оценке ущерба»,— сообщил господин Зайцев.

Наибольший урон стихия нанесла сельскохозяйственным угодьям. Пострадало около 10,5 тыс. га посевов, из которых 2,6 тыс. га подлежат полному списанию. Степень повреждения полей варьируется от 20 до 100%.

В экстренные службы поступило более 50 заявок от жителей округа, большинство из них уже обработаны. Ущерб жилому фонду оценивается как незначительный – зафиксированы повреждения стекол, фасадов и кровли.

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Усилен мониторинг уровня воды в реках. На краевом уровне решение о введении режима ЧС пока не принято.

Непогода обрушилась на территорию округа 10 мая. Стихия повредила деревья, линии электропередач и жилые постройки как в городе, так и в сельских населенных пунктах. Многие дворы оказались затоплены ливневыми водами.

Тат Гаспарян