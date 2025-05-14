Отопительный сезон в Ярославле закончится 15 мая

В Ярославле с 15 мая начнется отключение отопления. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мэрия города Ярославля постановляет установить окончание отопительного периода 2024 – 2025 годов в городе Ярославле с 15.05.2025. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»,— говорится в документе.

Решение принято ввиду благоприятных погодных условий. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал глав районов начать поэтапное отключение отопления.

Алла Чижова