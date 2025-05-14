В Ярославской области выключат отопление

В Ярославской области начинают поэтапное отключение отопления. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев вечером 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В регионе устанавливается теплая погода. Синоптики прогнозируют стабильный плюс и повышение температуры. Поэтому приступаем к поэтапному отключению централизованного отопления. Поручил главам заканчивать сезон постепенно, с учетом особенностей местных систем теплоснабжения»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопление в регионе начали выключать 19 апреля. Спустя неделю на фоне похолодания губернатор призвал глав районов вернуть тепло. В том числе, отопительный сезон возобновили в Ярославле.