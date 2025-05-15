В Республике Марий Эл в апреле 2025 года цены на автомобили китайских брендов за год увеличились на 18%. В среднем китайскую машину можно купить на сумму 2,982 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал руководитель группы Приволжского федерального округа Авто.ру Рустам Гатауллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл цены на китайские машины за год подорожали на 18%

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Марий Эл цены на китайские машины за год подорожали на 18%

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В республике за год цены на отечественные автомобили снизились на 14%, до 1,348 млн руб.

Рустам Гатауллин сообщил, что в апреле в Марий Эл число регистраций новых машин по сравнению с началом года не изменилось, а наиболее популярной категорией автомобилей остается сегмент от 1,5 до 3 млн руб. Больше всего просмотров в Татарстане, Чувашии и Марий Эл на портале Авто.ру набрали две модели седанов марки Lada Vesta и Granta, внедорожник Haval Jolion и китайские машины Chery Tiggo 7 Pro Max и Hongqi E-HS9.

Подробнее о продажах легковых автомобилей в Татарстане — в материале «Продажи покатились с горы».

Диана Соловьёва