В Марий Эл цены на китайские машины за год подорожали на 18%
В Республике Марий Эл в апреле 2025 года цены на автомобили китайских брендов за год увеличились на 18%. В среднем китайскую машину можно купить на сумму 2,982 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал руководитель группы Приволжского федерального округа Авто.ру Рустам Гатауллин.
В Марий Эл цены на китайские машины за год подорожали на 18%
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
В республике за год цены на отечественные автомобили снизились на 14%, до 1,348 млн руб.
Рустам Гатауллин сообщил, что в апреле в Марий Эл число регистраций новых машин по сравнению с началом года не изменилось, а наиболее популярной категорией автомобилей остается сегмент от 1,5 до 3 млн руб. Больше всего просмотров в Татарстане, Чувашии и Марий Эл на портале Авто.ру набрали две модели седанов марки Lada Vesta и Granta, внедорожник Haval Jolion и китайские машины Chery Tiggo 7 Pro Max и Hongqi E-HS9.
Подробнее о продажах легковых автомобилей в Татарстане — в материале «Продажи покатились с горы».