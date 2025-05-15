Продажи покатились с горы

За первые четыре месяца 2025 года в Татарстане снизились продажи легковых автомобилей на 30%. В республике больше всего было продано машин марок Lada (5,8 тыс.), Haval (1,9 тыс.) и Chery (1,8 тыс.). Больше всего продажи снизились у марок Geely — на 51,7%, Changan — на 32,2% и Haval — на 29,9%. При этом вырос интерес к автомобилям более высокого ценового сегмента. В этом году прогнозируют продажу до 1,3 млн новых легковых автомобилей против 1,6 млн в 2024 году. Эксперты считают, что состояние продаж может быть обусловлено сезонными факторами, а позже они могут стабилизироваться. Они также отмечают высокую процентную ставку, стоимость заемных средств, инфляцию и другие проблемы, влияющие на отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2025 году продажи легковых машин упали на 30%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане в 2025 году продажи легковых машин упали на 30%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным «Автостата», в Татарстане за первые четыре месяца 2025 года продажи легковых автомобилей снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика по продажам новых машин по России была опубликована 11 мая. Всего в Татарстане было продано 15,7 тыс. машин. При этом республика с долей на рынке 4,5% заняла пятое место по числу проданных машин. Ее соседями оказались Краснодарский край и Самарская область, лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В целом по России продажи новых легковых автомобилей уменьшились на 25%.

В пресс-службе «Автостата» «Ъ Волга-Урал» сообщили, что больше всего за четыре месяца 2025 года в Татарстане было продано машин марки Lada (5,8 тыс.), Haval (1,9 тыс.) и Chery (1,8 тыс.). Продажи первых двух марок сократились почти на 30%, а третьей — на 12% по сравнению с прошлым годом. Больше всего упал спрос на автомобили Geely (на 50%). В то же время продажи машин Solaris в Татарстане выросли на 990% с 41 до 447 автомобилей.

Директор по продажам новых автомобилей «Транстехсервиса» (ТТС) Алексей Караулов рассказал «Ъ Волга-Урал», что за первые четыре месяца 2025 года ТТС продал на 18% меньше новых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим эксперт отметил, что в апреле был зафиксирован рост автомобильного рынка на 28% по сравнению с мартом.

«В целом состояние рынка можно охарактеризовать как стагнирующее в условиях роста утильсбора и цен на автомобили с октября 2024 года, высокой ключевой ставки и стоимости розничных кредитов для покупателей», — рассказал Алексей Караулов.

Господин Караулов сообщил, что в 2025 году ТТС прогнозирует 1,2–1,3 млн проданных автомобилей в целом по России против 1,6 млн в 2024 году. Дилеры «Кан Авто» и «Альянс-Авто» на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили.

Руководитель группы Приволжского федерального округа «Авто.ру» Рустам Гатауллин рассказал, что в апреле 2025 года в Татарстане число регистраций новых автомобилей увеличилось почти на 22% по сравнению с началом года, до 4831 в месяц. Эксперт считает, что подъем продаж в апреле в республике может быть обусловлен сезонными факторами, а не реальным восстановлением рынка. Для того чтобы ситуация на автомобильном рынке нормализовалась, необходимы стабилизация инфляции и снижение ключевой ставки, что сделает кредиты доступнее. До тех пор ситуация будет сложной, и большинство автопроизводителей продолжат отмечать снижение продаж по России.

Алексей Караулов отметил, что главными проблемами автомобильной отрасли остаются низкая покупательская активность, высокая стоимость заемных средств для дилеров, избыточность дилерских сетей по ряду брендов. Эксперт также сообщил, что если дилерский центр не продает 40–50 автомобилей в месяц, то его работа становится экономически не оправданной. Алексей Караулов рассказал, что в начале года на складах хранилось такое количество автомобилей, которого хватило бы на продажи в течение трех-четырех месяцев, что также создает давление на дилеров.

По сравнению с прошлым годом в Татарстане наблюдается тенденция роста доли объявлений и интереса пользователей в более высоком ценовом сегменте. В сегменте 3–5 млн руб. просмотры выросли на 9 процентных пунктов, а в сегменте 1,5–3 млн руб. они сократились на 16 п. п.

Рустам Гатауллин рассказал, что в апреле 2025 года в Татарстане автомобиль китайского бренда (93% от всех предложений по новым автомобилям в республике) можно было приобрести в среднем почти за 2,995 млн руб., что на 5–7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Машина отечественного производства обходится татарстанцам в среднем в 1,537 млн руб., что на 7% больше, чем годом ранее.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что снижение продаж автомобилей за первые четыре месяца в Татарстане может быть связано с тем, что спрос потребителей был удовлетворен в предыдущие месяцы.

«Не исключено, что потребители недовольны теми автомобилями, которые сейчас представлены на рынке, их модельным рядом и техническими характеристиками, поэтому отказываются их приобретать», — сказал эксперт.

Дмитрий Баранов отметил, что на рынок выходят новые поколения, для которых владение собственным автомобилем не является одним из приоритетов. Сейчас многие выбирают коллективное владение машиной, каршеринг или общественный транспорт. Эксперт также напомнил, что продажи автомобилей падали неоднократно, а затем увеличивались.

«Влияние текущей ситуации на автомобильный рынок может заключаться в том, что участники рынка будут сокращать расходы, повышать эффективность деятельности, предлагать дополнительные услуги для увеличения доходов», — сообщил господин Баранов.

Также дилеры могут объединяться друг с другом, чтобы удерживаться на рынке, поглощать более мелких продавцов и расширять ассортимент, выводя на рынок новые марки автомобилей.

Диана Соловьёва