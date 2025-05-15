В Чувашской Республике в апреле 2025 года количество регистраций новых автомобилей снизилось на 8% по сравнению с январем. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал руководитель группы Приволжского федерального округа Авто.ру Рустам Гатауллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в апреле 2025 года число регистраций новых машин снизилось на 8%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Чувашии в апреле 2025 года число регистраций новых машин снизилось на 8%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом в Татарстане и Чувашии наблюдается рост доли объявлений и интереса пользователей в ценовом сегменте от 3 до 5 млн руб. Господин Гатауллин также сообщил, что в апреле 2025 года в двух республиках автомобиль китайского бренда можно было купить в среднем за 2,995 млн руб., что на 5–7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайские машины составляют 60% от всех предложений в Чувашской Республике.

При этом цены на российские машины в Чувашии снизились на 4,4% до 1,494 млн руб.

В Татарстане за четыре месяца 2025 года продажи легковых автомобилей уменьшились на 30%. Подробнее — в материале «Продажи покатились с горы».

Диана Соловьёва