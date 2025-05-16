Эмилю Тимирееву оплачено внутривенное питание

7 мая на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю годовалого Эмиля Тимиреева из Челябинска («Шаткое равновесие», Инна Кравченко). У мальчика врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, после ряда операций от кишечника осталась лишь малая часть. Обычную еду организм малыша не усваивает, основное питание он получает через вену. Эмиля готовы выписать из больницы при условии, что дома его обеспечат на полгода лекарствами и внутривенным питанием. Но их стоимость для молодой семьи неподъемна. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 774 922 руб.) собрана. Родители Эмиля благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмиль Тимереев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Эмиль Тимереев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 мая 8211 читателей rusfond.ru, “Ъ” и еще 135 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 27 компаний исчерпывающе помогли 16 детям, собрано 35 938 049 руб.