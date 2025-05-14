Подозреваемому в хищении 168 млн рублей из МДЦ в Сочи продлили арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в хищении средств из многофункционального депозитарного центра в Сочи. Обвиняемый останется под арестом до 14 июня, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержание фигуранта дела произошло в январе. Исполняющий обязанности директора учреждения был арестован на рабочем месте по подозрению в присвоении крупной суммы. С заявлением в полицию обратились 18 граждан, общая сумма ущерба составила 168 млн руб. В ходе следственных мероприятий был найден тайник с частью похищенных средств. Правоохранительные органы изъяли 600 тыс. долларов, спрятанных в лесной местности.

Уголовное дело возбуждено следователями Центрального района Сочи по статье о краже в особо крупном размере. С момента задержания подозреваемый находится под стражей — срок ареста продлевался неоднократно.

Суд отказал в применении альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест или внесение залога.

Мария Удовик