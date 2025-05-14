Премьер Малайзии пригласил Путина на саммит АСЕАН

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН, который пройдет в Куала-Лумпуре 23-28 октября.

«Я могу заверить вас, что ваше присутствие в Малайзии будет большим прорывом для Малайзии, для всего региона. Я верю, что многие люди в регионе очень многого ждут от вашей роли, от вашего лидерства»,— сказал господин Ибрагим российскому коллеге в ходе переговоров в Кремле.

«Самый большой подарок для народа Малайзии — если президент России сможет как можно скорее прибыть в нашу страну, например, во время саммита АСЕАН в октябре»,— отметил Анвар Ибрагим.

Владимир Путин по итогам переговоров говорил, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития предметного диалога между АСЕАН и Россией.

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию с визитом 13 мая. Он пробудет в РФ до 16 мая. На переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он говорил, что стороны нарастили усилия в вопросе развития отношений во всех сферах. Он также отмечал, что руководство страны рассчитывает на возможность обойти санкционные ограничения, которые препятствуют расширению сотрудничества.

Между Россией и Малайзией уже подписано 20 соглашений о сотрудничестве. По словам посла РФ в Малайзии Наиля Латыпова, товарооборот между странами в 2024 году достиг около $2,5 млрд. Россия экспортирует в Малайзию минеральное сырье, нефть и химическую продукцию, а импортирует резину, каучук, оборудование и сельскохозяйственное сырье.

Анастасия Домбицкая