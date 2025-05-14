Суд отказался снимать защиту с бренда Starbucks

Российский суд по интеллектуальным правам отклонил иск о лишении защиты товарных знаков американской компании Starbucks. Этого требовал ресторатор Антон Пинский, чтобы зарегистрировать свои знаки — Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee.

О решении суда пишет «РИА Новости». Господин Пинский подал иск в апреле 2024 года, когда Роспатент отказал ему в регистрации своих товарных знаков. В ведомстве посчитали, что предложенные им обозначения похожи на логотип международной сети кофеен — на них тоже изображена стилизованная женская голова в короне, сообщает агентство.

Господин Пинский просил аннулировать регистрацию знаков, потому что Starbucks перестал ими пользоваться в России. Досрочное прекращение правовой охраны позволило бы ему зарегистрировать свои марки.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Бренд Starbucks снимают с защиты».