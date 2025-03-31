СМИ: Ирина Гелас может вновь возглавить департамент потребрынка Дона
На должность директора департамента потребительского рынка Ростовской области могут назначить Ирину Гелас. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на собственный источник в правительстве региона.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
По данным издания, госпожа Гелас является основным кандидатом, рассматриваемым руководством области для назначения на должность директора департамента.
Предыдущий директор Алексей Панкратов оставил должность 21 марта в связи с истечением срока служебного контракта.
При этом до назначения господина Панкратова в 2022 году департамент возглавляла, с 2015 года, Ирина Гелас.
Осенью 2021 года она ушла в декретный отпуск. Во время отпуска у нее закончился срок служебного контракта, который не был продлен.