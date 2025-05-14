Тренер сборной России по вольной борьбе Гацалов временно отстранен от должности

Олимпийский чемпион 2004 года Хаджимурат Гацалов временно отстранен от должности главного тренера сборной России по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хаджимурат Гацалов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости Хаджимурат Гацалов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

«У меня лично и у всех членов нашей федерации нет никаких сомнений, что Хаджимурат Гацалов является чистым спортсменом. Немаловажно, что обвинение предъявлено за считанные дни до истечения десятилетнего срока, который дает право для реанализа проб и предъявления обвинений. Да, мы приняли решение о временном отстранении Хаджимурата с должности главного тренера, однако убеждены в том, что это недоразумение разрешится и впредь никто не усомнится в честном имени Гацалова»,— сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

13 мая стало известно, что Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило Гацалова из-за положительного анализа пробы, взятой 10 мая 2015 года. Он нарушил пункт 2.2 кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) — «использование запрещенного вещества или метода». Согласно правилам Объединенного мира борьбы и Всемирного антидопингового кодекса, временное отстранение запрещает нарушившему правила участвовать в «любой спортивной деятельности в любом качестве». В ФСБР заявили, что Гацалов намерен «отстаивать свое честное имя».

Ранее Хаджимурат Гацалов заявил в соцсетях, что обвинение против него «построено лишь на данных из некой переписки»: «Неожиданный поворот в моей жизни — обвинение в применении допинга, точнее в загрязненной пробе... Я сдал чистую пробу, получив соответствующее подтверждение от антидопингового органа — протокол. Что происходило с моей пробой дальше, я контролировать не мог. Только сейчас я узнаю, что со слов неких неназванных лиц она была подменена и предстоит разбирательство по этому вопросу».

Таисия Орлова