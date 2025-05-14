Экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова исключили из совета почетных граждан

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выведен из состава совета почетных граждан и ветеранов при главе региона. Указ властей опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо Дмитрия Азарова организацию покинули другие чиновники в отставке: бывший врио вице-губернатора — главы департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин и экс-министр здравоохранения региона Армен Бенян. Кроме того, из состава совета почетных граждан и ветеранов при губернаторе исключены скончавшиеся театровед и деятель культуры Светлана Хумарьян, герой РФ и генерал Александр Баранов, а также почетный президент областной федерации тенниса Александр Косырев.

Также в состав организации вошли действующий губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр внутренней политики региона Сергей Филиппов, глава минздрава Андрей Орлов и космонавт Олег Кононенко.

Георгий Портнов